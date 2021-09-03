Азербайджанские и турецкие ученые добились важных результатов в борьбе с COVID-19 и раком

В рамках совместных исследований, проведенных в рамках Совместной программы о сотрудничестве между Национальной академией наук Азербайджана (НАНА) и Турецким советом научно-технологических исследований (TÜBİTAK) изучено применение катионного пептида EQRPR, полученного на основе гидролиза белка рисовых отрубей, в борьбе с раком и инфекцией Covid-19, а также изучены механизмы их действия.

Как сообщили АПА в отделе физико-математических и технических наук НАНА, исследовательскими работами руководят с азербайджанской стороны директор Национального онкологического центра, академик Джамиль Алиев, директор Института биофизики НАНА Огтай Гасымов, профессор Бакинского государственного университета Нифтали Годжаев, а с турецкой стороны - профессор Севим Акуюз, передает Day.Az.

В комплексных исследованиях широко используются как теоретические (молекулярная стыковка, молекулярная механика), так и экспериментальные методы (инфракрасная спектроскопия с преобразователем Фурье, спектроскопия комбинационного рассеяния, круговой дихроизм и спектроскопия электронного парамагнитного резонанса). Кроме того, были синтезированы как точечные изменения D-изомера пептида EQRPR, так и полные пептиды D-изомера, изучены изменения их фармакологических свойств.

Следует отметить, что ученые двух стран впервые с помощью метода молекулярного докинга продемонстрировали комплексы пептидов и их D-изомерных аналогов с ACE2, вируса SARS-CoV-2 с белками S- и Mpro, а также подсчитали клинические профили комплексов. Было указано, что изученный пептид EQRPR является многофункциональным.

По мнению экспертов, пептид может связываться с рядом важных интегринов. Его можно широко использовать в борьбе как с вирусной инфекцией SARS-CoV-2, так и с раком.

Один из важных результатов заключается в том, что многофункциональный пептид можно модулировать, выполняя изменения D-изомера в разных точках свойства связывания различных белков. Вторичная структура пептида EQRPR была рассчитана различными спектроскопическими методами, а пространственная структура рассчитана на теоретической основе. Успешное сочетание экспериментальных и теоретических результатов заслуживает одобрения.

Предварительные исследования клеток рака легких показали, что пептид EQRPR взаимодействует с клеточной мембраной. Важные результаты проекта были опубликованы в статье, опубликованной в международном журнале с высоким импакт-фактором "Journal of Molecular Graphics and Modeling" (Оценка противораковых и анти-covid-19 свойств катионного пентапептида Glu-Gln-Arg-Pro-Arg из белка рисовых отрубей и его d-изомерных аналогов посредством молекулярного стыковки).

Продолжаются исследования, имеющие важное клиническое и фундаментальное значение.