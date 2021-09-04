Доктор Мясников перечислил провоцирующие рак продукты

Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил провоцирующие рак продукты. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, неправильное питание провоцирует каждый пятый случай рака. В первую очередь речь идет о продуктах, которые вызывают ожирение и, как следствие, повышение уровня инсулина в крови. Мясников отметил, что у людей с диабетом риск появления злокачественной опухоли повышается в восемь раз.

Специалист посоветовал не есть "ничего белого". "Не надо есть белый сахар, белую соль, белый рис, белые макароны, белый хлеб. Это все приводит к повышению веса, к повышению сахара и к болезням, к онкологиям", - подчеркнул он.