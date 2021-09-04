Ученые выявили новые возможные последствия коронавируса

Перенесенный коронавирус может сказываться на почках и эти последствия могут сохраняться всю жизнь, нанося серьезный ущерб функционированию этого органа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на исследование группы американских ученых из Сент-Луиса, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

В исследовании приняли участие 89,2 тыс. людей, у которых диагностировали COVID-19 с 1 марта 2020 года по 15 марта 2021 года. Также ученые использовали данные 1,6 млн человек, которые не болели COVID-19.

В итоге в период от одного до шести месяцев после заражения, люди с COVID-19 были более подвержены снижению функции почек (на 35%), чем те, у кого коронавирус не обнаружили. "Люди, пережившие первые 30 дней CОVID, подвергаются риску развития почечной недостаточности", - цитирует газета нефролога и доцента Медицинской школы при Университетет Вашингтона Зияда Аль-Али, который является одним из авторов исследования.

Он также отметил, что у 4,7 тыс. участников исследования, перенесших COVID-19, функционирование почек снизилось на 30% в течение года. Это эквивалентно примерно 30-летнему "старению" органа, уточнил доцент медицины в Йеле Перри Уилсон, не принимавший участия в исследовании.

У 220 пациентов, задействованных в исследовании, ученые выявили последнюю стадию заболевания почек, когда теряются 85% их функций.

Еще в начале пандемии главный нефролог России Евгений Шилов предупредил, что коронавирус крайне опасен для тех, кто страдает хроническими заболеваниями почек. Он пояснял, что у таких больных более высок риск не только заражения, но и летального исхода. По словам эксперта, причинами хронической болезни почек являются, например, сахарный диабет, гипертензия, атеросклероз и другие болезни, которые сами по себе способствуют высокой заболеваемости и осложнений.