Врач рассказала, кому опасно пить чай

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиши рассказала aif.ru, в каких случаях вредно употреблять чай, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она напомнила, что чай - это тонизирующий напиток, который в зависимости от генетических особенностей может оказывать разное влияние на здоровье.

Например, людям, страдающим язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, следует ограничить его потребление. От чая, который заварен слишком крепко, стоит отказаться вовсе, людям с гипертонической болезнью и атеросклерозом. Крепкие чаи могут вызывать изжогу и раздражение слизистых пищеварительного тракта, учащенное сердцебиение, а также вызвать бессонницу.

Кроме того, из-за повышенной концентрации кофеина чай может провоцировать головную боль и расстройство нервной системы.