Американские биологи допустили цикличное развитие штамма «дельта»

Распространение коронавируса, вызванного штаммом "дельта", достигло в США максимальных значений и пойдет на спад, уверены американские биологи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Развитие COVID-19 в США за последние две недели замедлилось, а количество новых положительных тестов за этот период выросло только на 15 процентов. В других странах, таких как Англия и Индия, заболеваемость штаммом "дельта" начала быстро снижаться примерно через два месяца. При этом, как утверждают эксперты, всплеск развития индийского штамма в США начался около двух месяцев назад, а значит, скоро должен стихнуть.

Количество заболевших выросло на 67 процентов со 2 августа по 16 августа, с 85 тысяч до 142 тысяч в день. С 17 по 31 августа число больных увеличилось только на 15 процентов, от 139 до 160 тысяч пациентов в день. Американские медики допустили, что штамм "дельта" развивается циклично, фазами продолжительностью в два месяца. По их словам, такой спад может быть передышкой перед более крупным всплеском, началом новой волны коронавируса в конце 2021 года.

Как объяснил эпидемиолог из Университета Миннесоты Майкл Остерхольм (Michael Osterholm), ученые до сих пор находятся в "пещерной эпохе" в понимании развития COVID-19. Они выдвинули несколько предположений. Первое из них гласит, что некоторые люди могут быть более уязвимы для определенных штаммов. Как только все они будут инфицированы, вирус начнет отступать. "Вторая теория заключается в том, что вирусу требуется около двух месяцев для прохождения через группу людей на конкретной местности. Затем он перестает распространяться до тех пор, пока люди не выйдут "за пределы круга". К примеру, не начнут путешествовать", - добавил он.