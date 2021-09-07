https://news.day.az/medicine/1376882.html В России вывели кур, дающих яйца для производства вакцин
В России вывели кур, дающих яйца для производства вакцин
Российские ученые вывели породу кур, которая дает яйца, подходящие для производства вакцин от гриппа и различных ветеринарных препаратов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, эти яйца отличает большой объем особой жидкости, где размножается вирус для вакцины и отсутствие иммунитета, который бы уничтожил патогены.
Исследования показали возможность использования таких яиц для вакцин от двух распространенных штаммов вируса гриппа человека и от болезней сельскохозяйственных животных. Кроме того, куры новой породы морозоустойчивы и не болеют лейкозом, который опасен для многих представителей пернатых.
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