В России вывели кур, дающих яйца для производства вакцин

Российские ученые вывели породу кур, которая дает яйца, подходящие для производства вакцин от гриппа и различных ветеринарных препаратов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, эти яйца отличает большой объем особой жидкости, где размножается вирус для вакцины и отсутствие иммунитета, который бы уничтожил патогены.

Исследования показали возможность использования таких яиц для вакцин от двух распространенных штаммов вируса гриппа человека и от болезней сельскохозяйственных животных. Кроме того, куры новой породы морозоустойчивы и не болеют лейкозом, который опасен для многих представителей пернатых.