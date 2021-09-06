https://news.day.az/medicine/1376934.html Эксперт рассказал, как часто будут появляться новые штаммы коронавируса
Эксперт рассказал, как часто будут появляться новые штаммы коронавируса
Новые штаммы коронавирусной инфекции будут появляться каждые три-четыре месяца.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала "Москва-24".
"Новые мутации будут вне зависимости от сезона. Мутации будут продолжаться постоянно, каждые три-четыре месяца мы будем узнавать, что появился какой-то новый штамм коронавируса", - сказал он.
По словам Тимакова, основной процент заболевших осенью придется на детей и студентов. Зимой коронавирус уйдет на второй план, уступив место гриппу, добавил эксперт.
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