Доктор Мясников назвал вызывающий рак кишечника продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал вызывающий рак кишечника продукт, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист отнес к одному из факторов риска онкологического заболевания чрезмерное употребление красного мяса. "Это то самое пресловутое красное мясо: колбасы, ветчина, сардельки, сосиски, бекон", - сказал он. Также в этот список Мясников включил свинину, говядину и баранину.

По его словам, онкологи официально рассматривают это мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами.

Врач также отметил, что другими факторами риска рака кишечника являются наследственность и язвенный колит.