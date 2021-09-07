Объяснено распространение «дельта»-штамма коронавируса

Быстрое и массовое распространение "дельта"-штамма коронавируса по миру может объясняться его повышенной способностью к репликации и пониженной чувствительностью к нейтрализующим антителам. К таким выводам пришла международная команда ученых, чья статья опубликована в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи из Индии совместно с коллегами из Европы и Японии сравнили характеристики различных вариантов SARS-CoV-2. Лабораторные эксперименты показали, что по сравнению с "уханьским" вариантов коронавируса "дельта"-штамм в шесть раз менее чувствителен к антителам перенесших инфекцию и в восемь - к антителам, выработанным людьми после вакцинирования препаратами Pfizer и AstraZeneca. В воспроизводящих дыхательные пути человека моделях и органоидах он реплицировался более эффективно, чем "альфа"- и "каппа"-штаммы. По мнению ученых, это объясняется расщепленной формой S-белка у варианта "дельта", позволяющей ему более эффективно проникать в клетку.

Кроме того, исследователи изучили 130 случаев заражения вакцинированных медицинских работников в трех больницах Дели и показали, что препарат AstraZeneca менее эффективен против "дельта"-штамма, чем против остальных вариантов коронавируса.