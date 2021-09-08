В ВОЗ назвали причины появления супперштаммов коронавируса

Вероятность мутации вируса вырастает в том случае, если он широко циркулирует в популяции и приводит к росту заражений. Так в интервью "Ленте.ру" объяснил появление суперштаммов коронавируса директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает Day.Az.

"Вирусы эволюционируют со временем, и в этом нет ничего удивительного. Чем активнее вирус передается - тем больше мутаций. Чем меньше он передается - тем мутаций меньше", - пояснил он.

Клюге предупредил, что новые разновидности коронавируса будут продолжать возникать, если не решить проблему с неравным доступом к вакцинам. Он призвал страны "незамедлительно поделиться вакцинами" с теми государствами, у которых к ним доступ ограничен.

"Быстрая разработка эффективных вакцин от COVID-19 - одна из немногих историй успеха этой пандемии. Но если те, кто подвержен наибольшему риску, не получат эти препараты, то новые штаммы, которые возникнут в будущем, перечеркнут наши достижения, весь наш прогресс и продлят пандемию", - сказал он.