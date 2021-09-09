Доктор Мясников раскрыл способ правильно принимать витамин D

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл способ правильно принимать витамин D. Он отметил в эфире телеканала "Россия-1", что это вещество лучше усваивается при употреблении в таблетках, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист пояснил, что в основном витамины, присутствующие в продуктах, с пищей организм принимает эффективнее, чем те, что содержатся в витаминно-минеральном комплексе, однако есть такие, которые следует пить в уже подготовленном и таблетированном виде.

"Витамин D - это одно из небольших исключений. Его надо принимать беременным в обязательном порядке, пожилым, детям, взрослым", - подчеркнул Мясников. Он напомнил, что прием этого вещества необходим в случае лабораторно подтвержденного дефицита.

Врач заключил, что в небольших дозах витамин D содержится в печени трески, водорослях, морепродуктах и яйцах. Еще один способ его получить - это пребывание на солнце.