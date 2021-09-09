Ученый предсказал долгую борьбу с пандемией и посоветовал учиться жить с вирусом

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев в беседе с телеканалом "360" предсказал миру долгую борьбу с пандемией коронавируса. По его мнению, она будет продолжаться в том же темпе, что и сейчас, в течение года, но и в дальнейшем вирус никуда не денется, и человечеству предстоит научиться жить с ним, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист подчеркнул, что попавшая в популяцию инфекция быстро и эффективно распространилась по всем континентам, и введенные меры не могут действовать постоянно. Пока 75-80 процентов населения не сформирует коллективный иммунитет, болезнь продолжит проявляться, однако вопрос в том, насколько длительную защиту обеспечивает вакцинация, добавил ученый.

"Пример Израиля. Казалось бы, 90 процентов населения привито, а 60 процентов - трижды. И тем не менее у них подъем заболеваемости. Такое впечатление, что за счет вакцинации существующими вакцинами добиться коллективного иммунитета пока не получится. Нужно еще время", - указал Зверев.

Он пояснил, что в мире до сих пор не существует единого подхода к диагностике, лечению, профилактике коронавируса, равно как и единой политики по борьбе с ним. При достижении коллективного иммунитета возможны локальные вспышки, при этом патоген никуда не денется из человеческой популяции.

Ученый предположил, что осенью заболеваемость COVID-19, как и другими респираторными инфекциями, вырастет, но сильного роста, как во время второго или третьего пика, ждать не стоит. Зверев порекомендовал носить маски в местах скопления людей, принимать препараты на основе интерферона для стимуляции иммунитета, а людям, страдающим хроническими заболеваниями, следует позаботиться о своем здоровье.