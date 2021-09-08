Названы особенности потери обоняния и вкуса при коронавирусе

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала особенности потери обоняния и вкуса, возникающие при коронавирусной инфекции. Она заявила, что подобные нарушения чаще встречаются у женщин и в среднем сохраняются около восьми дней, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Средняя продолжительность нарушения обоняния и вкуса составляет около восьми дней. У женщин эти признаки встречаются чаще, чем у мужчин", - отметила врач.

По ее словам, потеря обоняния встречается не только во время заболевания COVID-19, но и при других ОРВИ, однако реже - примерно в 20 процентах случаев.