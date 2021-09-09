Ученые назвали гены, воздействие на которые влияет на течение COVID-19

Воздействие на гены MAPT, CCR5 и PIGN может влиять на предрасположенность человека к течению COVID-19 в тяжелой форме. Об этом "Газете.Ru" сообщили авторы исследования, опубликованного в научном журнале Frontiers in Medicine, передает Day.Az.

"Была установлена связь трех генов MAPT, CCR5 и PIGN как с риском заболеть COVID-19 в средней или в тяжелой форме, так и с риском госпитализации. Поскольку MAPT также связан с развитием деменции, не исключено, что унаследованные варианты в этом гене оказывают влияние и на постковидные последствия для здоровья человека. А временное выключение функции гена PIGN может помочь уничтожить SARS-CoV-2 и вернуть общество к нормальной жизни", - сообщила научный директор биомедицинского холдинга "Атлас", профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

В процессе работы ученые провели геномный анализ и дополнили его другими биоинформатическими исследованиями. Авторы работы уверены, что полученные данные могут помочь в разработке таргетных препаратов для окончательной победы над COVID-19.