Врач предупредила об опасности бабьего лета

Осеннее потепление, известное как бабье лето, может быть опасно для здоровья. Об этом предупредила главный врач клиники "Твой доктор", терапевт Татьяна Романенко, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, холодные дожди вкупе со значительными перепадами температуры в течение суток ведут к переохлаждению и как следствие - к росту простудных заболеваний и вирусных инфекций. Чтобы избежать этого, следует "использовать принцип многослойности: вы выходите в куртке, когда становится жарко, снимаете верхнюю одежду и чувствуете себя комфортно", - указала эксперт.

Медик добавила, что особое внимание нужно уделить обуви и выбирать непромокаемые модели. Если же ноги промокли, лучше сразу переобуться в сухую пару, "потому что все болезни приходят к нам через замерзшие и промокшие ноги", - сказала Романенко.