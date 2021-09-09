Иммунолог назвал шесть причин отсутствия антител после вакцинации от COVID-19

Антитела после прививки от коронавируса могут не образоваться из-за ряда факторов. Шесть причин отсутствия иммунного ответа после вакцинации назвал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает "Доктор Питер", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, самая частая причина отсутствия антител - ошибка тест-системы. Иммунолог объяснил, что она должна определять антитела к таким антигенам, которые есть в конкретной вакцине. Иногда в лабораториях определяют не тот тип антигенов, из-за чего результат тестирования оказывается ложным.

Крючков отметил, что иммунный ответ может не сформироваться из-за редкого генетического дефекта выработки иммуноглобулина G. Также причиной может стать иммунное старение. Врач отметил, что это не обязательно относится к пожилым людям - даже у молодых бывает снижена способность к формированию гуморального специфического иммунного ответа.

Кроме того, отсутствие антител может быть связано с запоздалой реакцией организма. Обычно иммунный ответ появляется через две-четыре недели после прививки, но иногда этот процесс растягивается больше чем на месяц. "Это индивидуальная особенность. Такую реакцию организм дает в принципе на многие вирусы, а не только на данный конкретный коронавирус", - заявил Крючков.

Он добавил, что антитела могут не появиться из-за качества вакцины. Если неправильно хранить препарат, он может не сформировать иммунный ответ. Врач отметил, что длительный прием определенных лекарств в больших дозах и через инъекции также мешает выработке антител.