Врач назвала вызывающие рак продукты

Виды красного мяса, в число которых входят свинина, говядина, бедра и голени курицы, могут вызывать рак. Такие продукты назвала врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Красное мясо должно быть в нашем рационе, потому что оно содержит гемовое железо, которое усваивается и поддерживает гемоглобин в нашей крови. Но с ним коррелируют большие риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому его рекомендовано есть не чаще двух-трех раз в неделю", - заявила Хачирова.

Она добавила, что лучше всего тушить, варить и делать на гриле красное мясо. По словам российского врача, во время приготовления важно следить за тем, чтобы продукт не пригорал, и на нем не возникало черной корочки.