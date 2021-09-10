Найден новый способ выявления коронавируса

Новый способ тестирования на ковид испытали в Таиланде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, устройство, выявляющее наличие вируса по результатам анализа пота подмышек, пока нуждается в усовершенствовании, но со временем, по мнению разработчиков, сможет стать удачной заменой используемому сейчас лабораторному оборудованию, значительно более дорогому.