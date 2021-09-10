https://news.day.az/medicine/1378429.html Найден новый способ выявления коронавируса - ВИДЕО
Найден новый способ выявления коронавируса - ВИДЕО
Новый способ тестирования на ковид испытали в Таиланде.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, устройство, выявляющее наличие вируса по результатам анализа пота подмышек, пока нуждается в усовершенствовании, но со временем, по мнению разработчиков, сможет стать удачной заменой используемому сейчас лабораторному оборудованию, значительно более дорогому.
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