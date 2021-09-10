Турецкая вакцина от COVID-19 готова к экстренному применению

Процесс разработки турецкой вакцины TURKOVAC от коронавирусной инфекции нового типа достиг стадии, когда можно подавать заявку на ее экстренное использование.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на брифинге по итогам заседания Научно-консультативного совета по борьбе с распространением коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.

Он напомнил, что ранее было налажено производство препарата на одном из предприятий страны. По его словам, в настоящее время в Турции создана инфраструктура, позволяющая запустить второе предприятие по массовому производству TURKOVAC.

"В случае одобрения мы начнем серийное производство в октябре", - сказал Коджа.

Вакцина TURKOVAC разработана учеными университета Эрджиес в сотрудничестве с Управлением турецкими институтами здравоохранения (TÜSEB) при Минздраве Турции.

Первые вакцины в рамках третьей фазы клинических испытаний были введены добровольцам 22 июня в городской больнице Анкары.

Разработка отечественной вакцины от коронавируса началась с первых дней пандемии при координации и поддержке TÜSEB и Минздрава страны.

TURKOVAC стала первой отечественной инактивной вакциной от коронавируса нового типа. На всех этапах - начиная от научной инфраструктуры и до технологий и исследований - разработка проводилась с использованием исключительно отечественного потенциала. Вакцина является результатом непосильного и совместного труда многих заинтересованных сторон и ученых.