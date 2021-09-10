Ученые из США рассказали о самом опасном штамме коронавируса

Никакой из выявленных штаммов коронавируса не смог сравниться с мутацией COVID-19 "Дельта".

К такому выводу пришли американские ученые, слова которых 10 сентября приводит газета The Wall Street Journal.

"Пока ничто не могло сравниться с "Дельтой", - рассказал Тревор Бедфорд, вирусолог Онкологического исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона.

Ученые из США добавили, что при возникновении новых волн коронавируса штамм "Дельта" будет наиболее заразным. Исследователи предполагают, что именно мутация "Дельта" в определенный момент времени достигнет предела по распространению среди вакцинированного населения.

До этого, 5 сентября, было опубликовано исследование американских специалистов, из которого следует, что "Дельта" не вызывает у детей и подростков тяжелого течения COVID-19. Результаты исследования показывают, что после распространения штамма процент детей с тяжелыми симптомами лишь незначительно отличается от показателей в период до появления данного варианта COVID-19 и не достигает уровня статистической значимости.

До этого, 3 сентября, сообщалось, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" не видит предпосылок для снижения эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" против штамма "Дельта".

4 августа представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что "Дельта"-штамм на 50% заразнее британского варианта. По ее словам, ВОЗ изучает, является ли "Лямбда"-штамм более заразным.