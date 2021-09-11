Названа неожиданная причина заболевания COVID-19

Инфекционист Светлана Малиновская в эфире "Радио 1" назвала неожиданную причину, которая может привести к заражению коронавирусом. По словам врача, заболеть COVID-19 возможно из-за плохого настроения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Малиновская отметила, что психическое состояние человека оказывает большое влияние на его иммунную систему. Защитные силы организма снижаются из-за страха, тоски, паники или подавленного состояния. Также она считает, что нынешний уровень заболеваемости является эффектом пониженного иммунитета.

Эксперт считает, что попав в стационар, люди, которые подвержены пониженному настроению, начинают испытывать более серьезные симптомы когнитивных нарушений в организме. Они проявляются депрессией, отказом от лечения, потерей памяти, ориентации по времени и пространстве, паническими атаками, а также приступами неконтролируемого гнева.

"Поражения психики при COVID-19 порой настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, основной из которых - инстинкт самосохранения. В таких случаях человек замыкается в себе и категорически отказывается от лечения", - подчеркнула врач.

Инфекционист заявила, что пока влияние COVID-19 на когнитивные способности человека пока не изучено полностью, однако уже ясно, что коронавирус сильно воздействует на психику пациента и приводит к длительной депрессии после выздоровления.