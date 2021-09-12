Диетологи раскрыли опасности сыроедения для организма

Сыродение как метод употребления продуктов без термической обработки интересует общественность, однако врачи сомневаются, насколько он полезен и безопасен для организма. Опрошенные "Известиями" диетологи рассказали, что такая еда может нанести вред, особенно детям, передает Day.Az.

В рационе сыроедов в основном присутствуют фрукты, овощи, пророщенные злаки, семена и орехи, сушеные грибы, мед. Отсутствие продуктов животного происхождения может негативно сказаться на здоровье и привести к дефициту белка, а некоторые продукты даже полезнее после термической обработки, рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

"Например, это касается мяса, птицы, рыбы - после термообработки белок становится более легким для усвоения. Крупы, бобовые продукты - усвоение растительного белка из этих продуктов также возрастает, если мы их отварим. Плюс цельнозерновые и бобовые содержат витамины группы В, которые становятся более биодоступны после термообработки", - пояснила специалист.

Врач-диетолог Ольга Шмелева добавила, что экспериментаторов зачастую бросает из крайности в крайность в силу незрелости общества в вопросах диетологии. Она уточнила, что излишне увлеченные сыроеды навязывают такой стиль питания детям, провоцируют белковую недостаточность, которая ведет к замедлению роста и развития.

Круглова рассказала, что сырое питание негативно сказывается на пищевом поведении ребенка, он становится тревожным и напряженным, поскольку не может спокойно адаптироваться к меню, например, в школе или на других мероприятиях, и боится перейти дозволенную родителями границу.

У взрослых же белковая недостаточность приводит к потере мышечной массы, или саркопении, субъективно человек ощущает это как усталость, апатию, предупредила диетолог. Она напомнила, что организм уже не способен к перевариванию сырой пищи из-за отсутствия нужных ферментов.

Ольга Шмелева посоветовала позаимствовать из рациона сыроедов живые каши, например, овсянку, залитую водой или молоком без кипячения, но при этом не делать рацион без термообработки стилем жизни.