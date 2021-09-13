Врач назвал способы ускорить выздоровление при ОРВИ

Врач-терапевт Алексей Хухрев назвал способы ускорить выздоровление при ОРВИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, специалист отметил, что предотвратить простуду сложно, поскольку от нее нет вакцин. Если противовирусные препараты не очень хорошо помогают справиться с ОРВИ, человек может ускорить выздоровление, принимая витамины, которые укрепляют иммунитет. В частности, важно следить за уровнем витамина D, влияющего на эффективность иммунитета. Кроме того, больной ОРВИ должен есть здоровую пищу, хорошо высыпаться и на время отказаться от алкоголя.

Хухрев подчеркнул, что нарушение этих правил может замедлить выздоровление. Также скорейшему восстановлению может помешать слишком раннее возвращение к активной жизни. Врач объяснил, что при вирусных заболеваниях у людей часто снижается уровень лейкоцитов. Поэтому, если человек еще не излечился как следует, то может также заразиться и бактериальной инфекцией. Терапевт рекомендовал некоторое время находиться в покое, чтобы организм оправился от временного иммунодефицита.