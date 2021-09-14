Доктор Комаровский развеял миф о пользе ортопедической обуви

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что ношение ортопедической обуви не является эффективным способом профилактики плоскостопия у детей. Распространенный миф о ее пользе специалист развеял в посте, опубликованном в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доктор рассказал, что плоскостопие может развиться в случае, когда человек спокойно ходит по ровной поверхности, то есть "ставит стопу, полностью распластывая ее". При этом врач напомнил, что большинство детей в основном бегают, а не ходят. "Когда же ребенок бегает, то нет никакой ровной подошвы, она изгибается. Нагрузка на ногу все время меняется", - объяснил он.

По словам телеведущего, для профилактики ортопедических проблем у детей нужен активный образ жизни: чтобы ребенок "прыгал, бегал, скакал" в квартире, по лестницам, в парке, по улицам. Комаровский подчеркнул, что если ребенок бегает, то ему никакая специальная обувь не нужна.

"Еще раз повторяю раз и навсегда - обувь ребенку нужна для трех целей: защитить от травм, обогреть, если холодно, а также чтобы не нервничала бабушка. Больше никаких целей нет. Если вы договорились: в доме не холодно, все сделано, чтобы не было травм, бабушки не нервничают, если ребенок ходит босиком, то бегайте на здоровье без всякой обуви", - заключил он.