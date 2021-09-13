Великобритания начала испытания теста, определяющего 50 типов рака

Тест, определяющий 50 типов рака еще до наступления симптомов, проверят в Великобритании, сообщает издание The Guardian. Крупнейшее в мире исследование этого теста организовала Национальная служба здравоохранения Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тест Галлери, уже доступный в США, выявляет химические изменения во внеклеточной ДНК, которая попадает в кровоток в том числе и из раковых опухолей. Известно, что эти изменения можно засечь еще до того, как опухоль приведет к появлению симптомов. Тест выявляет большинство видов рака, включая опухоли легких, пищеварительного тракта, репродуктивных органов. Он не заменяет полноценное обследование, но может быть эффективным инструментом первичной диагностики.

Национальная служба здравоохранения Великобритании планирует набрать 140 тыс. добровольцев в возрасте 50-77 лет, чтобы проверить эффективность теста как скринингового метода. Участники должны будут сдать кровь несколько раз в течение следующих пары лет. Половину участников проверят на рак сразу, образцы крови другой половины заморозят, чтобы проверить, насколько эффективно тест позволит обнаружить рак до появления симптомов.

Когда опухоль обнаруживается на самой ранней стадии, пациенты обычно имеют больше вариантов лечения и имеют в 5-10 раз больше шансов выжить по сравнению с теми, у кого рак диагностировали на четвертой стадии. Создатели теста рассчитывают, что введение теста в клиническую практику позволит значительно снизить смертность от рака.