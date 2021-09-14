Врач рассказала о смертельной опасности бытовых вещей

Врач-терапевт Елена Черненко заявила, что привычные человеку предметы могут таить в себе смертельную опасность для здоровья. В интервью "Пятому каналу" она назвала используемые людьми в быту вещи, которые могут привести к отравлению вплоть до летального исхода, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению эксперта, многие сильно недооценивают, какую опасность могут нести в себе лекарства, в частности носовые капли. Она отметила, что в период похолоданий, когда на улице плохая погода, число болеющих ОРВИ увеличивается в разы. Заложенность носа становится причиной плохого сна или пропажи обоняния, из-за чего люди зачастую перебарщивают с дозировкой препарата, что в свою очередь приводит к плачевным последствиям. Черненко подчеркнула, что одним из самых опасных веществ являются сосудосуживающие капли для носа, а от передозировки чаще всего страдают дети, так как не всегда знают, как именно пользоваться медикаментами.

Также, по мнению врача, оказывать пагубное влияние на организм могут чистящие средства, такие как капсулы с порошком для стиральных машин, которые выглядят для детей как конфеты. "В чистящих средствах содержится щелочь, поэтому происходят даже не отравления, а токсическое поражение. Не только местное идет поражение - пищевода, желудка, слизистой полости рта, но и токсическое поражение слизистой почек", - отметила терапевт.

Кроме того, иногда люди страдают из-за ядовитых стройматериалов, например, могут надышаться некачественной краской, сказала специалист. В таких случаях обычно прибегают к использованию респираторов.