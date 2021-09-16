Мясников отсоветовал искать у себя инсульт при головокружении

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал симптом, который ошибочно считают признаком инсульта. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По словам медика, мнительные люди считают головокружение признаком проблем с сосудами головного мозга и "сплошь и рядом люди бегут к кардиологу, к невропатологу". "Это, как правило, проблема с внутренним ухом", - объяснил он, посоветовав провериться у отоларинголога.

Ранее Мясников предупредил о смертельно опасной ошибке при инсульте. По его словам, прием лекарств, снижающих давление, в этой ситуации может привести к летальному исходу. Специалист объяснил, что причиной тромбоза вен мозга становится высокое давление, но существенно понижать его нельзя. Кроме того, врач указал, что инсульт и инфаркт не случаются на ровном месте. "Они начинаются за много лет до того, как катастрофа произошла. Контролируйте вес, сахар крови, холестерин, тогда все будет хорошо", - сказал он.