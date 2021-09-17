Невролог объяснил ухудшение когнитивных способностей после COVID-19

Коронавирус влияет на сосуды головного мозга, из-за этого у переболевшего COVID-19 человека наблюдается ухудшение когнитивных способностей. Так объяснил подобный побочный эффект от перенесенной инфекции врач-невролог Александр Будик, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

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"У нас в голове сосуды идут к коре головного мозга, как веточки на дереве. Во время COVID-19 и сразу после него, при постковидном синдроме, происходит изменение расположения этих сосудов. Есть теория, что нарушается адекватное кровоснабжение самых важных частей головного мозга", - заявил Будик.

Эксперт добавил, что из-за инфекции кровь человека становится более вязкой - это также влияет на кровоснабжение. Врач может восстановить когнитивные функции, однако к специалисту надо вовремя обратиться. Невролог посоветовал сходить на прием дважды: сразу после COVID-19 и через некоторое время после заболевания. По его словам, так медик сможет исключить ухудшение состояния пациента.

Ранее ученые выявили необратимое снижение интеллекта у переболевших COVID-19. По данным исследования, опубликованного в журнале The Lancet, когнитивные способности могут ухудшиться даже после легкой формы коронавируса.