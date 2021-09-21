Ученый допустил развитие болезни Альцгеймера после COVID
Перенесенный коронавирус может послужить причиной развития болезни Альцгеймера. Об этом заявил биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича, кандидат биологических наук Александр Панчин в интервью URA.ru, передает Day.Az.
Так, по его словам, на данный момент исследователи уже доказали, что после перенесенного COVID-19 у некоторых пациентов ухудшается память, а также когнитивные способности.
Панчин отметил, что, согласно одной из гипотез, причиной развития Альцгеймера является возможная роль инфекционных агентов.
"То есть коронавирус может навредить интеллектуальным функциям человека, и пока неизвестно, насколько это долгосрочное явление", - рассказал ученый.
По словам биоинформатика, болезнь Альцгеймера может развиваться долго.
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