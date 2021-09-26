Выявлено влияние мигрени на сон

Исследователи из Великобритании провели исследование и заметили, что взрослые и дети проводят в фазе быстрого сна меньше времени, чем их здоровые сверстники. Выяснилось, что мигрени влияют и на общее время сна. Своими выводами ученые поделились в статье, опубликованной в журнале Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные 32 исследований, в которых изучалось состояние здоровья более чем десяти тысяч человек. В ходе них участникам предлагали заполнить так называемый Питтсбургский опросник для определения качества сна (PSQI). Людей просили ответить на вопросы о том, как они обычно спят - сколько времени требуется на то, чтобы заснуть, сколько часов длится сон и используется ли снотворное. Больший балл в PSQI соответствовал худшему качеству сна. В некоторых исследованиях также проводилась полисомнография - во время сна у людей выявлялся уровень кислорода в крови, делались электроэнцефалограмма, электрокардиограмма и электроокулограмма.

Выяснилось, что у тех взрослых людей, у которых есть мигрень, балл в опроснике был в среднем выше, чем у людей без них. У людей с хроническими мигренями разница была еще больше. Как у взрослых, так и у детей время, проведенное в быстром сне - фазе с повышенной мозга, когда сны особенно ярки - было меньше. Помимо меньшего времени на сон, дети с мигренями чаще просыпались во время него и быстрее засыпали. На последний факт, по мнению исследователей, может влиять бессонница. В то же время исследователи отмечают, что их метаанализ не доказывает причинно-следственной связи качества сна и наличия мигрени.