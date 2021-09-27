Доктор Мясников назвал опасность противовирусных препаратов

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" лекарства, которые могут навредить поджелудочной железе и привести к развитию острого панкреатита. Выпуск доступен на YouTube, как передаёт Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доктор заявил, что опасность для организма могут представлять некоторые препараты, которые используют при лечении вирусных инфекций. "Есть некоторые противовирусные лекарства, которыми лечат ВИЧ-инфекцию, вирус иммунодефицита. Они действительно вызывают острый серьезный панкреатит, и в достаточно высоком проценте случаев", - сообщил Мясников. При этом врач уточнил, что такие опасные препараты практически перестали назначать пациентам - на их место пришли более безопасные аналоги.

Телеведущий добавил, что одной из основных причин развития панкреатита является чрезмерное употребление алкоголя. По его словам, негативное влияние спиртного усиливает курение. "Курение - это причина не столько острого панкреатита, сколько хронического. Оно потенцирует алкоголь. Вот кто выпивает и еще при этом курит, у того чаще панкреатит, причем в дозозависимой порции: то есть если ты куришь десять сигарет в день, у тебя одни риски, если 20, то другие, если 30, то третьи", - сказал специалист.