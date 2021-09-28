Врач рассказала об отличии головных болей при COVID-19 от мигрени

Неприятные ощущения и боли в голове у перенесших COVID-19 могут проявляться спустя месяц после выздоровления. Об этом рассказала заместитель главного врача ГКБ № 29 имени Н.Э. Баумана депздрава Москвы, врач-невролог высшей категории Татьяна Вон в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"При коронавирусной инфекции это не мигренеподобные боли, болит не полголовы. Как и при любом инфекционном заболевании, вирусное оно или бактериальное, часто бывает, что боли имеют отсроченный характер и возникают через месяц", - объяснила невролог.

По ее словам, головные боли после коронавируса отличаются от мигрени тем, что могут быть связаны с эмоциональным окрасом, например, страхом.