Генетики: больные герпесом в фазе обострения почти не заражаются ковидом

Острая форма герпеса снижает вероятность того, что человек заразится коронавирусом, считает директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Он пояснил, что после любого вирусного заболевания на слизистых образуется избыточное количество интерферона. Этот белок и мешает коронавирусу проникать в клетки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Биологический механизм понятен, но я не видел большого количества исследований, которые бы доказывали это. Существуют лишь исследования, подтверждающие, что пациенты с вирусом герпеса в фазе обострения менее подвержены заражению COVID-19", - признался Исаев.

Отдельно специалист остановился на последствиях коронавируса. Так, инфекция может влиять на свертываемость крови, что впоследствии способно привести к тромбозу. Кроме того, нельзя исключать аутоиммунные и ревматические заболевания, добавил Исаев в интервью агентству ТАСС. А недавно врачи зафиксировали развитие глухоты у переболевших COVID-19.