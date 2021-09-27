Головная боль оказалась «благоприятным» симптомом при коронавирусе

У страдающих мигренью людей головная боль при COVID-19 может оказаться "благоприятным" симптомом. Об этом рассказала невролог, доктор медицинских наук, профессор кафедры интегративной медицины первой МГМУ имени Сеченова Маргарита Наприенко, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Международные исследования, включающие большое количество пациентов - порядка 55 тысяч, - показали, что наличие головной боли при COVID-19 не является жизнеугрожающим симптомом. Даже, скорее, благоприятным. Иными словами, головная боль при COVID-19 не ассоциирована с тяжелыми исходами", - сказала она.

Невролог отметила, что также существуют международные исследования, в которых отмечается, что пациенты, у которых была регулярная головная боль до COVID-19, во время болезни ее переносят легче. Возможно потому, что они психологически готовы к ней.

"Головная боль при СOVID-19 может походить на головную боль напряжения (как будто голова сжата тисками, но тошноты и рвоты при этом нет), так и на мигрень", - рассказала врач, отметив, что если характер боли сопровождается тошнотой и рвотой, как при мигрени, то подобные проявления могут указывать на тяжелое течение болезни.