Pfizer начала масштабные испытания препарата от коронавируса

Американская фармацевтическая компания Pfizer запускает клинические исследования принимаемого перорально антивирусного препарата для лечения COVID-19 на ранних стадиях или в качестве профилактики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба компании.

"Pfizer объявил о старте фазы 2/3 испытаний EPIC-PEP, чтобы изучить эффект от нового антивирусного кандидата PF-07321332 вместе с малыми дозами ритонавира для предотвращения COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущая фаза исследований показала хорошую переносимость и безопасность препарата.

По заявлениям компании, препарат потенциально можно будет принимать при проявлении первых симптомов коронавируса или после контакта с инфицируемым без необходимости госпитализации. Для участия в исследовании планируется задействовать 2 660 человек, которые будут принимать препарат дважды в сутки на протяжении 5-10 дней. Информации о примерных сроках завершения испытаний не приводится.