Когда завершится пандемия?

Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, считает главный врач медцентра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков. Он пояснил, что о возвращении к привычному образу жизни можно будет говорить только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла сообщил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации. А президент США Джо Байден призвал "готовиться к новой пандемии". Глава Белого дома уверен, что возникновение вируса, подобного COVID-19, в будущем неизбежно.