Диетолог рассказала о помогающих от головной боли продуктах

Американский диетолог Кэтрин Брукинг рассказала о продуктах питания, которые помогают справиться с головной болью. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам эксперта, ученые выяснили, что употребление омега-3 ненасыщенных жирных кислот сокращает интенсивность и частоту приступов мигрени. Самым простым и доступным источником кислот омега-3 является рыбий жир, они также содержатся в рыбе, грецких орехах, семенах чиа и льна.

Этим веществом очень богаты сардины, анчоусы, скумбрия, лосось, длинноперый тунец и форель. Чтобы ощутить эффект, их придется есть не реже двух-трех раз в неделю.

Растительным заменителем рыбы для страдающих от головной боли могут служить молотые семена льна или чиа, содержащие больше омега-3-ненасыщенных жирных кислот на единицу веса, чем лосось. Диетолог рекомендует добавлять их в салаты, смузи и джем.

Грецкие орехи - еще один продукт, который помогает справиться с мигренью. Помимо омега-3 кислот, они содержат магний, тоже способствующий уменьшению частоты и силы головной боли.