Доктор Мясников развеял популярные мифы о причинах проблем с сердцем

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" развеял несколько популярных мифов о том, что может стать причиной проблем с сердцем, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доктор опроверг распространенное утверждение о том, что сон на левом боку повышает риск возникновения заболеваний сердца. Он отметил, что каждый человек может спать, как ему удобно. По словам Мясникова, на сердце негативно влияют неправильное питание, повышенный холестерин, недостаток сна, лишний вес и курение.

Также телеведущий заявил, что кашлять во время сердечного приступа не нужно. "Самое главное - позвонить в скорую помощь", - подчеркнул Мясников. Он уточнил, что во время ожидания приезда медиков человек, который находится рядом с больным, должен дать ему таблетку аспирина и помочь комфортно расположиться.

Помимо этого, врач опроверг миф о том, что все жиры опасны для сердца. Мясников сообщил, что полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбе и некоторых растительных маслах, полезны для организма. "Они уменьшают плохой холестерин и повышают хороший. (...) Поэтому те, кто много ест морской рыбы, от заболеваний сердца страдают значительно меньше", - сказал он.

Телеведущий добавил, что если сердце не болит, то это не обязательно значит, что оно здорово. "Когда сердце заболит - это уже (...) конец пути", - добавил специалист и заключил, что внимание здоровью нужно уделять до появления симптомов заболеваний.