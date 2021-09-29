Врач рассказал о последствиях постковидного синдрома и способе их избежать

Возможные последствия постковидного синдрома перечислил врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

Медик сообщил, что к постковидным недомоганиям относят головные боли, слабость, ухудшение памяти, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

"В основном он (постковид) течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше", - отметил Водовозов.

Постковид может привести к обострению имеющихся хронических заболеваний. "Второе - могут появляться с нуля какие-то патологии, которых раньше не было, причем отдельно от симптомов постковида", - предупредил врач.

По словам Водовозова, прививка может облегчить постковид у переболевших. "Есть статистика, что когда человек переболел COVID-19, а потом прививается, то либо уменьшаются проявления постковида, либо уходят совсем. Пока что это не подтверждено в масштабных исследованиях, но информация накапливается по всему миру. Если это так, то это было бы дополнительным аргументом в пользу вакцинации переболевших", - заявил он.