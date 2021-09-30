Врач назвал меняющее внешность последствие COVID-19

После перенесенного коронавируса у людей может измениться цвет волос. Такое меняющее внешность последствие назвала трихолог и дерматовенеролог клиники НАКФФ Татьяна Егорова, сообщает Day.Az со ссылкой на "Фонтанка".

По словам врача, у одной из ее пациенток после коронавируса начали расти волосы на два тона светлее.

"Она была жгучей брюнеткой, а волосы начали расти русые. Болела тяжело, в стационаре. Такого я раньше не встречала", - рассказала Егорова,

Трихолог добавила, что также через два месяца после COVID-19 у детей и взрослых начинают отслаиваться ногти и выпадать волосы.

Ранее врач Водовозов раскрыл способ быстрее избавиться от постковидного синдрома. По его словам, это поможет сделать прививка от COVID-19. Терапевт отметил, что последствия коронавируса длятся около четырех недель, но минимум у трети пациентов его проявления сохраняются от двенадцати недель и дольше.