Врачи назвали продолжительность и последствия постковидного синдрома

Среди наиболее частых симптомов постковидного симптома встречаются слабость, спутанность сознания, отсутствие "ясности в голове" и нарушения памяти. Об этом в беседе с РБК рассказал инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, передает Day.Az.

"Симптомы при постковидном синдроме могут быть практически любыми. Могут поражаться самые разные органы", - сказал он.

По словам Малышева, постковидный синдром может затянуться на срок до трех месяцев.

"Можно утверждать с вероятностью 150%, что прививка помогает снизить тяжесть течения постковидного синдрома. Но лучше всего, конечно, не заболеть коронавирусом вообще, а для этого - вакцинироваться", - добавил он.

Другая проблема, связанная с постковидным синдромом, заключается в том, что в некоторых органах на протяжении длительного времени ощущаются патологические процессы.

"ACE2 рецептор (ангиотензинпревращающий фермент 2), посредством которого вирус заходит в клетки, имеется не только у альвеолярных клеток - есть в нервной и других системах", - сказал Чепурнов.

Помимо этого, он также указал на проблемы желудочно-кишечного характера, которые наблюдались в 15% послековидного синдрома после появления "дельта"-штамма коронавируса.