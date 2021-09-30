Ученые нашли связь между депрессией в молодости и слабоумием

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Колумбийского университета в Нью-Йорке и Университета Джонса Хопкинса выяснили, что нарушения психического здоровья в молодом возрасте приводят к снижению когнитивных способностей и деменции. Результаты исследования опубликовали в журнале Journal of Alzheimer's Disease, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ученые изучили состояние 15 тысяч человек в возрасте от 20 до 89 лет, которых распределили на три группы: молодые (20-49 лет), среднего возраста (50-69 лет) и пожилые (70-89 лет). Исследователи оценили симптомы депрессии у добровольцев за последнюю неделю. Умеренные или сильные признаки психического расстройства выявили у 13 процентов молодых людей, 26 процентов участников среднего возраста и 34 процентов пожилых. Почти у 1,3 тысячи человек диагностировали когнитивные нарушения, некоторые из них уже принимали лекарства от деменции или ранее были госпитализированы из-за этого.

Затем ученые объединили информацию по молодым испытуемым с данными по шести тысячам пожилых участников, средний возраст был 72 года. Они жили дома и 11 лет участвовали в исследованиях по здоровому старению.

При помощи инновационных статистических методов прогнозирования депрессивных симптомов удалось установить, что в 50-69 лет риск развития когнитивных нарушений был на 73 процента выше для тех, у кого в молодости наблюдалась депрессия. У имеющих симптомы психического расстройства в более позднем возрасте показатель составил 43 процента.

Скорректировав результаты с учетом возраста, пола, индекса массы тела, расы, образования, наличия вредных привычек и хронических заболеваний, исследователи пришли к выводу, что усиление симптомов в раннем взрослом и более позднем возрасте сохраняло связь с когнитивными нарушениями и более быстрыми темпами их развития.

"Как правило, чем сильнее депрессивные симптомы, тем ниже были познавательные способности и тем быстрее скорость снижения когнитивных функций. В случае пожилых людей, у которых в молодости наблюдали умеренные или сильные симптомы депрессии, мы выявили снижение когнитивных функций в течение десяти лет. <...> Таким образом, наши результаты показывают, что депрессивные симптомы в раннем взрослом возрасте повышают риск развития когнитивных нарушений независимо от наличия этих признаков в среднем или пожилом возрасте", - отметили специалисты.

Отметим, что деменция может развиваться вследствие различных влияющих на мозг травм и болезней. По данным Всемирной организации здравоохранения, от этого заболевания в мире страдают 55 миллионов человек.