Специалисты заявили, что коронавирус отягчает ход течения заболеваемости гриппом

Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора, проведя исследование на животных, выяснили, что заболевание коронавирусом вместе с гриппом отягчает течение заболеваемости последнего, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС заместитель генерального директора по научной работе центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Агафонов, передает Day.Az.

"Мы промоделировали на лабораторных животных, что, встретившись с сочетанным заболеванием коронавируса и гриппа, можно более тяжело переболеть гриппом, и мы показали у лабораторных животных, что заражаемость происходит в больших количествах", - сказал Агафонов.

По его словам, это опасно, поскольку, смешиваясь с другими заболеваниями, коронавирус может изменять ход их течения, даже в случае с известными вирусами. Несмотря на это, ученые обратили внимание, что в 2020 году коронавирус во многом вытеснил собой вирус гриппа.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 233,3 млн человек, более 4,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 511 026 случаев заражения, выздоровели 6 672 767 человек, умерли 207 255. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.