Ученые из США выяснили, как коронавирус влияет на возникновение диабета

Ученые из США выяснили, почему среди переболевших коронавирусной инфекцией растет число пациентов с сахарным диабетом. Об этом сообщает газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты из медколледжа Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке установили, что коронавирус способен проникать в клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, и изменять их функцию. Для этого вирус использует тот же рецептор ACE2, который находится и на поверхности легких, и не позволяет вырабатывать инсулин.

Также ученые считают, что к сахарному диабету может привести чрезмерно мощная реакция антител на COVID-19, из-за которого происходят изменения в клетках поджелудочной железы.

Специалисты провели исследование, в ходе которого испытали клетки и органоиды, выращенные в лаборатории и имитирующие функции органов, чтобы определить, какие из них могут быть заражены коронавирусом. Выяснилось, что вирус может поразить органоиды легких, толстой кишки, сердца, печени и поджелудочной железы, как и клетки мозга, продуцирующие дофамин.

Ранее сообщалось: австралийские ученые выяснили, что к сахарному диабету и ожирению может привести дисфункция лимфатической системы брыжейки, органа пищеварительной системы человека.