Доктор Мясников назвал привычки, пагубно влияющие на поджелудочную

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что к воспалению поджелудочной железы может привести злоупотребление спиртным. Об этом медицинский специалист рассказал в эфире телеканала "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Они умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, легкие", - подчеркнул доктор.

В результате навредить здоровью может употребление по 200 граммов крепкого алкоголя пять раз в неделю.

По словам Мясникова, курение также пагубно скажется на самочувствии людей.

"Из других частых причин - курение. Причина не столько острого панкреатита, сколько хронического. Она потенцирует алкоголь. Кто регулярно выпивает и еще при этом курит, у них чаще панкреатит, причем в дозозависимой пропорции", - обратил внимание телеведущий.

Еще негативно влияют на поджелудочную, как добавил Мясников, камни желчного пузыря, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность и прием ряда препаратов.

Ранее доктор Мясников назвал смертельную ошибку в случае инфаркта.

Также врач назвал категорию людей, защищенных от коронавирусной инфекции.