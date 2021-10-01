Определены гены, отвечающие за развитие редких заболеваний сердца

Российские научные организации определили два новых гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца. Также в РФ разработана новая модель ранней диагностики наследственных эндокринных патологий, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, она выступила на онлайн-конференции, посвященной итогам тематического месяца Года науки и технологий в России "Сентябрь. Генетика и качество жизни". По словам вице-премьера, в рамках обозначенных приоритетов в России созданы еще 15 центров мирового уровня, работающих по различными направлениям. Четыре этих центра работают по направлению персонализированной медицины.

В созданных центрах среди прочего проводятся исследования, имеющие серьезные, перспективные результаты. Среди этих результатов - и выявление двух генов, ответственных за развитие редких сердечных заболеваний, и новая модель ранней диагностики наследственных эндокринных патологий. После проведения клинических исследований эти технологии внедрят в практическое здравоохранение.