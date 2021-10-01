Доктор Мясников оценил "эликсир молодости" с перекисью водорода

В Интернете можно найти немало советов, как похудеть, очистить кишечник, сделать гладкой кожу. Например, Маша Распутина в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" недавно призналась: секрет ее молодости - в том, что она утром натощак пьет шесть стаканов теплой воды. Причем, добавляет туда... перекись водорода.

Действительно ли такой напиток может быть "эликсиром молодости"? Об этом платформа "Смотрим" спросила врача и ведущего программы "О самом главном" на канале "Россия 1" Александра Мясникова, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Пить воду с перекисью водорода - это глупо", - говорит доктор Мясников.

Он добавляет, что в маленькой концентрации она не навредит, но если "хлебнуть" перекись в хорошей концентрации, то могут быть проблемы.

По его словам, в Интернете - очень много разных советов, но в 99,99 процента случаев они не только глупые, но и опасные.

"Не надо ничего придумывать! Надо заниматься физкультурой, не обжираться и не иметь вредных привычек. Это - главное", - резюмирует врач и телеведущий.