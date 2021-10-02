Назван способ быстро вернуть обоняние после COVID-19

Врач-оториноларинголог Мариинской больницы Оксана Никитина заявила, что общая терапия при подтвержденном коронавирусе помогает быстро восстановить утраченное обоняние, сообщается на страницы больницы в социальной сети "ВКонтакте".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, эффективным способом вернуть обоняние после коронавируса Никитина назвала ингаляции с минеральной водой. По мнению лора, для этой процедуры следует использовать сульфатно-магниевую воду. Из нее нужно заранее выпустить газ, подогреть ее до 36-37 градусов и залить в ингалятор.

"Обильно орошать полость носа. Это подталкивает регенерацию слизистой носа, помогает вернуть утраченное обоняние", - объяснила Никитина.

Кроме того, вместо минеральной воды можно применять изотонический раствор морской воды. Эффективность этой практики до конца не известна, однако вредной она не будет.

Также для восстановления чувствительности к запахам Никитина посоветовала проводить обонятельные тренировки с применением эфирных масел розы, эвкалипта, лимона, ментола, розмарина, бергамота и чайного дерева.

К этим процедурам нужно прибегать два раза в день: в течение 15 секунд следует вдыхать и выдыхать соединение, прерываясь на паузы в десять секунд и чередуя четыре аромата. Через три месяца их стоит поменять, заключила специалист.