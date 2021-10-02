Эксперт рассказал, когда можно прививаться от COVID-19 после перенесенного гриппа или ОРВИ

Грипп или ОРВИ не являются причиной для отказа от вакцинации против коронавирусной инфекции, привиться против ковида можно спустя две-три недели после перенесенного острого заболевания. Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Мы видим, что в этом году сезон гриппа начался чрезвычайно рано, уже в августе регистрировались первые случаи заболевания, и в сентябре рост заболеваемости продолжился. Так что нужно обязательно привиться от гриппа, особенно лицам из групп риска и детям, а также тем, кто уже переболел ковидом. При этом перенесенные ОРВИ или грипп - не причина отказываться от прививки от ковида. Ее можно делать спустя две-три недели после перенесенного острого заболевания", - сказал он.

Эксперт также отметил, что заболевание гриппом или ковидом сопровождаются серьезным иммунным стрессом для организма и характеризуются комплексом отдаленных последствий: "В результате люди, перенесшие эту инфекцию, становятся более восприимчивы к другим, да и течение заболевания прогнозируется более тяжелое".

Горелов также призвал граждан вакцинироваться как от ковида, так и от гриппа. "Самая действенная защита - это пройти вакцинацию. При этом помним, что между прививками должно пройти не менее месяца. Таким образом, сейчас можно сделать прививку от коронавируса, после завершения полного курса вакцинации выждать месяц и затем привиться от гриппа. Основной рост заболеваемости гриппом обычно начинается в конце осени, так что если начать вакцинацию сейчас, то можно успеть получить защиту до эпидемиологического подъема", - заключил он.