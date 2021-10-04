Иммунолог оценил эффективность двух масок на лице против COVID-19

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что две защитные маски на лице могут снизить количество щелей, через которые проходит нефильтрованный воздух, однако такой метод увеличивает нагрузку на дыхание. Об этом передает Day.Az со ссылкой на URA.RU.

"Если вы носите, я не рекомендую двойные, потому что это чересчур, потому что это нагрузка на дыхание, неудобно. Лучше убедитесь, что у вас нет зазоров", - сказал Крючков.

Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев напомнил изданию, что лучше каждому носить обычные маски, а две - "это лишнее". По его словам, правильное ношение защитной маски гарантирует около 90-95% защиты.

Фото: Mike Segar/Reuters